English | كوردى

عبدالمهدي يهنئ الشعب العراقي والأمة الاسلامية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة


عبدالمهدي يهنئ الشعب العراقي والأمة الاسلامية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة
2019/08/31 | 14:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يهنئ الشعب العراقي والأمة الاسلامية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يهنئ الشعب العراقي والأمة الاسلامية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا