2019/08/31 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى محافظ نينوى منصور المرعيد أن يكون ما اوردته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول موعد اعادة الشرطة المفصولين الى الخدمة صحيحاً .وقال ان”لاصحة حول ماينشر عبر التواصل الاجتماعي عن تصريحات نسبت لمحافظ نينوى باعلان يوم غد الاول من شهر ايلول موعد عودة كافة المفصولين من شرطة نينوى ” واكد المرعيد” التزامه بقضية الشرطة المفصولين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى ينفي انباء بشان تحديد موعد اعادة الشرطة المفصولين الى الخدمة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى ينفي انباء بشان تحديد موعد اعادة الشرطة المفصولين الى الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).