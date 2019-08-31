2019/08/31 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن القاء القبض على مسافر عراقي محكوم غيابيٱ بقضايا نزاهة في منفذ زرباطية الحدودي.وذكر بيان للهيئة ” ان مفارز الهيئة القت القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء ومحكوم عليه غيابيا (7سنوات) بقضايا نزاهةفي منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط ، مشيرا الى ان عملية القبض جاءت استنادأ إلى كتاب مكتب […]

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