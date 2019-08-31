2019/08/31 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، السبت، عن عقد المحافظ نصيف جاسم الخطابي اجتماعا امنيا موسعا مع كافة القيادات الامنية في المحافظة وبحضور قائد عمليات الفرات الاوسط بشان المصادقة على الخطة الامنية لشهر محرم الحرام, مشيرا الى ان الخطة شملت التنسيق مع القيادات الامنية في محافظات بابل والنجف والديوانية والمثنى وتحت امرة قائد العمليات والمحافظ.وقال نائب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كربلاء:اجتماع أمني موسع للمصادقة على الخطة الامنية لشهر محرم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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