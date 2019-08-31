2019/08/31 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط عجلتين سببتا هدرٱ في المال العام في منفذ سفوان.وقالت الهيئة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، انها” ضبطت عجلتين غير مستوفية للشروط وتم التلاعب ببيانات إجازة الاستيراد سببتا هدرٱفي المال العام”.واضافت، ان “شعبة البحث والتحري وبعد أكمال مراحل انجاز المعاملة الجمركية واستيفاء الرسوم داخل […]

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