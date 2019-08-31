اياد علاوي يدعو الحكومة لتقديم شكوى لمجلس الامن بخصوص الاعتداء الاسرائيلي الاخير

2019/08/31 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي الحكومة العراقية الى تقديم شكوى رسمية لمجلس الامن الدولي بخصوص الاعتداء الاسرائيلي الاخير وذلك على خلفية اعتراف رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو بتنفيذ هجمات في العراق .وقال علاوي في بيان صحفي اصدره اليوم : ان اعتراف نتنياهو بخرق السيادة العراقية ينبغي ان يواجه بموقف حازم من الحكومة […]

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