ائتلاف العبادي: نعارض اقالة عبد المهدي لصعوبة البديل

2019/08/31 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، السبت, عن معارضته لاقالة الحكومة ورئيسها عادل عبد المهدي بسبب “صعوبة البديل”، فيما أكدت أنها مع الاستجواب المهني للوزراء.وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “البعض يعتقد خطأ بان ائتلاف النصر يسعى الى اقالة الحكومة عندما اعلن المعارضة التقويمية”, مؤكدة ان “الائتلاف ضد فكرة […]

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