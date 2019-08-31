2019/08/31 | 14:36

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الدفاع : القوات المسلحة سترد على أيّ أعتداء خارجي يطال البلد من أية جهة

السبت

31

أب

2019 :

02:09 pm

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أكد المتحدث بإسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي أن إجتماع مجلس

الدفاع الذي عقد أمس برئاسة وزير الدفاع نجاح الشمري تمخض عن توجيه

الوزير بالتعامل بحزم ضد أيّ أعتداء خارجي من أية جهة يطال البلد كون

مسؤولية الوزارة الدفاع عن جميع المؤسسات العسكرية من ضمنها الحشد

الشعبي وحماية حدود وأجواء العراق ، وأضاف الخفاجي في إتصال هاتفي مع

آفاق أن القوات المسلحة لن تتهاون ضد أيّ عدوان يؤثر على المؤسسات

العسكرية ولن تسمح بالأعتداء عن أمن البلد وسلامته سيما أن لديها

القدرة والإمكانية للرد على أيّ أعتداء خارجي كونها تعمل تحت أمرة

القائد العام للقوات المسلحة وفقاً للدستور والقانون ، وأشار الخفاجي

إلى أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى نتائج بشأن الإستهدافات التي طالت

الحشد الشعبي بالتزامن مع تقديم وزارة الخارجية شكوى إلى مجلس الأمن

الدولي واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية ، مبيناً أن وزارة الدفاع

تعمل وفق المعطيات والتحديات التي تواجه البلد وأعدت العدة لحماية

سماء العراق من إنتهاك الأجواء والسيادة الوطنية في ظل عزم وزارة

الدفاع شراء منظومات متطورة لحماية الوطن والشعب والمقدسات ..

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