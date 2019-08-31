ترند العراق: رُفات “أبو بكر السامرائي”.. استذكار لجرائم “داعش”

2019/08/31 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تفاعل عراقيون عبر #مواقع_التواصل الاجتماعي، مع خبر #العثور على رفات الضابط العراقي “أبو بكر السامرائي” الذي أعدمه تنظيم “#داعش” وأصدر مقطعاً مصوراً بعملية #الإعدام عام 2017.[…]

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