التعليم تعلن إطلاق درجات وظيفية .. تعرف على المشمولين بها

2019/08/31 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن موعد إطلاق الدرجات الوظيفية على حركة ملاكاتها.وقال وزير التعليم، قصي السهيل، في بيان له ، إن ” الوزارة تمتلك 400 درجة وظيفية ضمن حركة الملاك، وتشمل الموظف المتوفي والمستقيل والمتقاعد ” .وبين , أنه “سيتم إطلاقها حال اكتمال الإجراءات استناداً للضوابط والتعليمات الصادرة من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن إطلاق درجات وظيفية ..



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