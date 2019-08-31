العراقيون بصدارة المشترين.. تركيا تبيع 20 ألف شقة بالنصف الأول من 2019

2019/08/31 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الشقق السكنية للأجانب في تركيا، بنسبة 68.9% خلال النصف الأول من العام الحالي مسجلة قرابة 20 ألف شقة.

وذكر بيان صادر عن رابطة صندوق الاستثمار العقاري التركية، أن 19 ألف و952 شقة بيعت للأجانب في النصف الأول من 2019.

وأوضح أن نسبة ارتفاع مبيعات الشقق للأجانب ارتفعت 68.9 بالمئة في النصف الأول من 2019 مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.

وأشار إلى أن إسطنبول تصدرت المدن التركية في مبيعات الشقق للأجانب خلال الربع الثاني من 2019.

وأوضح أن 44.3% من الشقق المباعة للأجانب كانت في إسطنبول، تلتها مدينة أنطاليا بـ 21.2 بالمئة.

وجاء مواطنو العراق وإيران وروسيا في صدارة مواطني الدول الأكثر شراء للشقق السكنية في تركيا خلال هذه الفترة.

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