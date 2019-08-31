عادل عبدالمهدي يهنئ الشعب العراقي والأمة الاسلامية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

2019/08/31 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، الشعب العراقي والأمة الاسلامية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.وقال في بيان وتلقته وكالة صدى انه “في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة ومطلع سنة هجرية جديدة نستذكر وأبناء امتنا الاسلامية الهجرة النبوية المباركة التي حملت في طياتها معاني الفداء والصبر والوحدة، ونتقدم بالتهنئة والتبريك لأبناء شعبنا وللأمة الاسلامية بهذه المناسبة

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