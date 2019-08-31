2019/08/31 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العديد من الأماكن في العالم تمنع زوارها والقاطنين فيها من استعمال هواتفهم الجوالة لأسباب متعددة، تتراوح بين الرغبة في الحفاظ على المعالم التي تحتضنها، أو لخصوصيتها التي لا تقبل استعمال الهاتف للتصوير أو حتى إجراء مكالمة.ويتوجب على زوار هذه المواقع إخفاء هواتفهم وعدم استعمالها لتفادي التعرض للعقوبات، وذلك بالرغم من الانتشار الكبير لاستخدام الهواتف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها شواطئ ومطاعم ومدن..



مواقع يمنع فيها الهاتف الجوال النعيم نيوز.

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