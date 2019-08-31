مصدر بالمالية النيابية: موازنة 2020 ستكون الأسوأ بالتاريخ وهذا العجز المتوقع فيها

2019/08/31 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر في اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، بأن وزارة المالية بدأت بكتابة المسودة النهائية لموازنة عام 2020، مبينا ان هذه الموازنة ستكون الأسوأ في تاريخ العراق.

وقال المصدر لـ "الغد برس"، ان "وزارة المالية بدأت بكتابة المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 والتي قدرت مبدئيا إيراداتها بـ139 تريليون دينار وباحتساب سعر برميل النفط الخام بـ53 دولارا للبرميل".

وأضاف ان "دائرة الموازنة في وزارة المالية تعمل على تخفيض عجز الموازنة المتوقع ان يبلغ 72 تريليون دينار"، مبينا ان "موازنة 2020 ستكون الأسوأ في التاريخ وتمثل انتكاسة في الواقع الاقتصادي".

واستبعد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "وصول المسودة النهائية لقانون الموازنة ضمن السقوف القانونية المحددة في بداية شهر تشرين الأول المقبل بسبب ابوا دفع ديون العراق الخارجية والبالغة الـ127 مليار دولار".

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