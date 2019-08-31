الإعصار دوريان يشتد وينتقل إلى الفئة الرابعة

2019/08/31 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، اليوم السبت، اشتداد قوّة اعصار "دوريان" ليُصبح إعصارًا من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون الذي يضمّ خمس فئات، مع رياح تبلغ سرعتها حوالى 215 كليلومترا في الساعة.

وتوقع المركز وصول الإعصار إلى ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة الاثنين أو الثلاثاء.

وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لكل مقاطعات الولاية الـ67، داعيًا ملايين السكّان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال إنّها يُمكن أن تتحوّل "حدثًا كبيرًا".

وأضاف: "نتوقع كمّية كبيرة من الفيضانات..



وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء لمدّة تكفي سبعة أيّام".

وقال الحرس الوطني في فلوريدا إنّه وضع نحو ألفين من عناصره في حال تأهّب، كما سيضع ألفين آخرين السبت.

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