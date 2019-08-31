2019/08/31 | 14:46

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اخماد حريق نشب بمخزن للمواد الكهربائية في حي الجامعة

بغداد/...تمكنت فرق الدفاع المدني في بغداد الكرخ، اليوم السبت، من اخماد حريق نشب بمخزن للمواد الكهربائية في حي الجامعة.

وذكرت المديرية في بيان انه " بمتابعة حثيثة من قبل اللواء كاظم سلمان بوهان مدير عام الدفاع المدني تمكنت الفرق من اخماد حادث حريق اندلع في مخزن للمواد الكهربائية في منطقة حي الجامعة ".

واضافت انه " فرقنا في مركز الداودي بمديرية دفاع مدني بغداد - الكرخ بأمرة الرائد حسن عباس زيدان ضابط المركز، تمكنت من السيطرة على الحادث"، مشيرةً الى انه تم " وإخماد ألسنة اللهب المشتعلة بكل مهنية وبوقت قياسي مما حال دون توسعها وانتشارها الى المحلات والبنايات المجاورة الاخرى وبدون اي اضرار بشرية" .

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