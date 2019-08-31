رئيس مجلس الوزراء يهنئ الشعب العراقي والأمة الاسلامية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

2019/08/31 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، اليوم السبت ، الشعب العراقي والأمة الاسلامية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

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