أتشعر بالتعب سريعاً؟ احذر فقد تكون مصاباً بهذه المشاكل الصحية!

2019/08/31 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..قال علماء، الاثنين، إن الشعور السريع بالإعياء ربما يشير إلى مشكلة في القلب في المستقبل، وفقاً لدراسة حديثة.وذكر تقرير منشور على موقع “ميديكال نيوز توداي” أن “625 متطوعاً شاركوا في الدراسة، للعثور على العلاقة بين الإصابة بأمراض القلب طويلة الأمد والشعور السريع بالإعياء والتعب”.ونُشرت نتائج الدراسة، التي أعدتها هاففا كارا أيدين، […]

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