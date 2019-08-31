البشير: تسلمت 25 مليون دولار من ابن سلمان

2019/08/31 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، اليوم السبت، أقواله السابقة بأنه استلم 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مبينا أنه لم يستخدمها لأغراض شخصية.

وواصل البشير مثوله أمام المحكمة، بعد اتهامه من قبل النيابة العامة، بجريمتي الثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي. ووجهت المحكمة إلى البشير تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء الحرام، فيما اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع أنه غير مذنب".انتهى..م.م

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