2019/08/31 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن كتلة سائرون، بدر الزيادي، اليوم السبت، عن وجود تحرك من قبل وزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتقديم شكوى امام مجلس الامن الدولي على خلفية “خرق امن وسيادة العراق”.وقال الزيادي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “دخول الطائرات الى الحدود العراقية هو خرق امني ولدينا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “تحرك ثلاثي” لتدويل خرق السيادة..والدفاع تتجه لإعادة الدفاع الجوي المركز الخبري الوطني.

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