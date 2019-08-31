2019/08/31 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير النقل السوري اجتماعاً لمدراء مؤسسات وشركات وجهات وزارة النقل في محافظة اللاذقية تركز حول تتبع تنفيذ خطة كل جهة وأين وصلت ، والصعوبات التي تواجه أي تنفيذ والحلول المقترحة لتجاوزها.الوزير حمود يؤكد ضرورة وضع آلية واستراتيجية محددة وواضحة لتعزيز التواصل مع المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.وزير النقل أشار خلال الاجتماع، الذي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل السوري يترأس اجتماعً لمواجهة الصعوبات وتتبع تنفيذ الخطط النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل السوري يترأس اجتماعً لمواجهة الصعوبات وتتبع تنفيذ الخطط) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل السوري يترأس اجتماعً لمواجهة الصعوبات وتتبع تنفيذ الخطط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).