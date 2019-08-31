2019/08/31 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سومر نيوز

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن كتلة سائرون، بدر الزيادي، اليوم السبت، عن وجود تحرك من قبل وزر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "تحرك ثلاثي" لتدويل خرق السيادة.. والدفاع تتجه لإعادة الدفاع الجوي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "تحرك ثلاثي" لتدويل خرق السيادة.. والدفاع تتجه لإعادة الدفاع الجوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).