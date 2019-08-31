ديالى تعتمد “الأحزمة الشعبية” في درء مخاطر الإرهاب خلال شهر محرم

2019/08/31 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل العبادي، السبت، اعتماد الأحزمة الشعبية في درء مخاطر الإرهاب عن بعض المدن خلال شهر محرم الحرام.وقال العبادي لـ /المعلومة/، إن “خلايا داعش الارهابية تحاول استغلال اي فرصة لبث الفوضى والإرباك خاصة في المناسبات الدينية الكبيرة”، لافتا الى أن “الشرطة اعتمدت سترايجية الأحزمة الشعبية والتي من […]

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