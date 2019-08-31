2019/08/31 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس دعت السلطات الصحية، الأميركيين، خصوصا الشباب منهم إلى عدم استخدام مكونات يتم شراؤها من الشارع، بدءا من الحشيشة، في السجائر الإلكترونية، بسبب أمراض رئوية غامضة مرتبطة على الأرجح بتدخين هذه السجائر.وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون هذه الأمراض الرئوية الخطيرة 215 في 25 ولاية أميركية، على ما أعلنت مراكز مراقبة الأمراض والوقاية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير أميركي من إضافة “الحشيش” إلى السجائر الإلكترونية وكالة خطوة برس.

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