مصدر يكشف تفاصيل هجوم سباهي في ديالى

2019/08/31 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر محلي في محافظة ديالى، السبت، تفاصيل هجوم سباهي شمال شرقي المحافظة.

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