2019/08/31 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قبل الكتل السياسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: نتنياهو اعترف بخرق السيادة العراقية وينبغي أن يواجه بموقف حازم) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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