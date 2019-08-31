بالصور.. أطلاق اول مشروع تكسي نسائي في بغداد

2019/08/31 | 14:57

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت عدد من الشابات العراقيات، السبت (31 اب 2019)، عن انطلاق اول مشروع تكسي نسائي في العاصمة بغداد، تحت شعار "ليدي كو".

وتقول القائمات على هذا المشروع انهن يسعين الى تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع حيث يؤمن هذا المشروع بحسبهن فرص عمل للنساء ويقوم بنقل النساء والعوائل بشكل آمن الى مناطق بغداد المختلفة، كما فتح المشروع خط نقل الى مطار بغداد الدولي لنقل المسافرين وفقاً للقائمين.

وشهد انطلاق المشروع مشاركة نسائية، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

بغداد اليوم _ خاص

اعتبر النائب عن تيار الحكمة، اسعد المرشدي، السبت (31 اب 2019)، اية محاولات لاصدار قرار بحل تشكيلات الحشد الشعبي، انتحاراً سياسياً، مؤكدا ان المضي نحو ذلك سيؤدي الى اسقاط الحكومة.

وقال المرشدي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم-بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، السبت (31 آب 2019) الشعب العراقي بذكرى الهجرة النبوية.

وقال عبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة ومطلع سنة هجرية جديدة نستذكر وأبناء امتنا الاسلا

بغداد اليوم- خاص

علق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي، السبت (31 آب 2019)، على معلومات اشارت الى سيطرة واشنطن على حركة طائرات اف - 16 العراقية ومنعها من التحليق دون موافقة اميركية.

وقال الاعاجيبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &quo

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