التجارة ترد على النزاهة بشأن مجرشة سايلو الكوفة

2019/08/31 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة التجارة، السبت، على بيان هيئة النزاهة بشأن ضبط أوليات مجـرشة معـرضة للانـدثار قيمتها 10 ملايين دولار بسايلـو

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