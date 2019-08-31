2019/08/31 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ خطوة برس ألقي القبض في محافظة الديوانية، اليوم السبت، على 8 مطلوبين بتهم مختلفة.وقالت قيادة شرطة الديوانية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “نفذت دوريات ومفارز قسم مكافحة الإجرام في الديوانية ممارسة أمنية واسعة في عدة مناطق من عموم المحافظة للبحث عن المطلوبين للقضاء أسفرت عن إلقاء القبض على ٦ متهمين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 8 مطلوبين بتهم مختلفة في الديوانية وكالة خطوة برس.

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