الأمن والدفاع النيابية: على الحكومة تقوية منظومة الدفاع الجوي

2019/08/31 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن مشروع لمنظومة دفاع جوي في العراق بدأ تنفيذه قبل سبع سنوات.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا، في تصريح، إن المنظومة الدفاعية للجيش العراقي السابق، غير متواجدة حاليا، كونها دُمِرَت مع حله، مبينا أنه قبل سبع سنوات، تم الشروع بتشكيل سلاح الدفاع الجوي، والمشروع بدأ بأسلحة دفاعية بسيطة لا يتجاوز مداها من اربعة الى خمسة كيلو متر.

واشار الى أن العراق يملك كشف راداري، ومنظومة روسية مداها جيد جداً في الوقت الحاضر، لكنها مقتصرة على بعض الاهداف السيادية ولم تغطِ الاراضي العراقية كافة، داعيا الحكومة العراقية الى تقوية سلاح الدفاع الجوي، والذهاب الى دول أخرى ومنها روسيا، في حال رفضت الولايات المتحدة تزويد العراق بأسلحة متطورة مضادة للطائرات.

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