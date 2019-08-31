عالية نصيف لوزير الكهرباء :كفاكم تدليساً وضحكاً على عقول الناس ..وهذه هي الحقائق

2019/08/31 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت النائبة عالية نصيف حديث وزير الكهرباء لؤي الخطيب عبر وسائل الاعلام عن انجازات وهمية، مبينة ان انتاج الكهرباء اذا كان حاليا ١٩٥٠٠ ميكاواط فيجب ان تكون ساعات التزويد بالتيار ٢٢ ساعة في اليوم لأن الوزير اعلن قبل ايام بأن العراق بحاجة الى ٢٢ ألف ميكاواط لتصبح ساعات التزويد ٢٤ ساعة، في حين ساعات التزويد […]

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