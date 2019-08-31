أمنية الدجيل تلعن لـ

2019/08/31 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – صلاح الدين

نفذت القوات الامنية المشتركة عمليات عسكرية في عدد من اقضية ونواحي محافظة صلاح الدين.





وقال رئيس اللجنة الامنية في قضاء الدجيل

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