مصدر امني لـ

2019/08/31 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار.

افاد مصدر امني في قيادة عمليات حشد محافظة الانبار بأن اثنين من ابرز خلايا ارهابي داعش قتلا بقصف جوي غربي الانبار.

وقال المصدر لـ"العهد

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