زيدان يلمح لإبرام صفقات نارية في اللحظات الأخيرة

2019/08/31 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إن ناديه قد يقوم بصفقات من العيار الثقيل قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.وأضاف زيدان في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الملكي مع فياريال: “صفقة في اللحظة الأخيرة؟ حتى يوم الإثنين (آخر أيام الميركاتو بأوروبا) يمكن أن يحدث كل شيء، قنبلة أو قنبلتان، ولكن الشيء المهم […]

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