إخماد حريق بمدينة الصدر شرقي بغداد

2019/08/31 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تمكنت فرق الدفاع المدني، السبت، من إخماد حريق اندلع في أكشاك غير نظامية بمدينة الصدر شرقي بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “فرق دفاع مدني بغداد الرصافة أخمدت حريقا اندلع في عدد من الأكشاك غير نظامية في سوق مريدي بمدينة الصدر”.وأضافت ان “الاكشاك متخذه لخزن المواد […]

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