التعليم تعلن توفر 400 درجة وظيفية

2019/08/31 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي، أن درجات حركة الملاك ‎البالغة 400 درجة سيتم اطلاقها حال اكتمال الاجراءات وتصنيفها للشرائح المشمولة وفقاً لنسب مئوية معينة.

‌‎وقال وزير التعليم قصي السهيل في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الوزارة تمتلك 400 درجة وظيفية ضمن حركة الملاك، وتشمل الموظف المتوفي والمستقيل والمتقاعد، والتي أفصح عن أنه سيتم إطلاقها حال اكتمال الإجراءات استناداً للضوابط والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة”.

‎وتابع، ان “الوزارة بصدد تحديد النسب المئوية لشرائح ذوي الشهداء وحملة الشهادات العليا وذوي الاحتياجات الخاصة والمحاضرين، من أجل توزيعها بشكل عادل”.





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