عبدالمهدي يهنئ بذكرى الهجرة النبوية: يجب طي صفحة الخلافات والنزاعات الداخلية

2019/08/31 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، الشعب العراقي والأمة الاسلامية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.





وقال عبدالمهدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة ومطلع سنة هجرية جديدة نستذكر وأبناء امتنا الاسلامية الهجرة النبوية المباركة التي حملت في طياتها معاني الفداء والصبر والوحدة ، ونتقدم بالتهنئة والتبريك لأبناء شعبنا وللأمة الاسلامية بهذه المناسبة العظيمة التي شكلت منعطفا تأريخيا وانسانيا وكانت وستبقى درسا عظيما في معاني التضحية والثبات والإخاء الانساني وبداية لانتصار وفتح كبير بعدما امتثلت الأمة لأمر الله لرسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم”.





وتابع، “نسأل الله العلي القدير ان يجعل العام الهجري الجديد بداية لعهد جديد من الوحدة وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب الأمة الاسلامية وطي صفحة الخلافات وانهاء الاقتتال والنزاعات الداخلية والتفكك وإبعاد شبح الحروب عن هذه الأمة ، ومتمنين لشعبنا العراقي المزيد من الوحدة والتماسك وأن يمكننا الباري عز وجل من تحقيق تطلعاته وترسيخ نعمة الأمن والاستقرار في عموم العراق والتخلص من بقايا الارهاب وإعمار جميع المحافظات ،واعادة جميع النازحين الى ديارهم واستقرارهم في مدنهم والتوصل لمعرفة مصير جميع المفقودين ، والعمل بهمة وعزيمة وتعاون لتجاوز كل الصعاب والتحديات وتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات ، انه نعم المولى ونعم المجيب”.





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