القبض على مسافر عراقي محكوم غيابياً في زرباطية الحدودي

2019/08/31 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، القبض على مسافر عراقي محكوم غيابياً بقضايا نزاهة في منفذ زرباطية الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تمكنت من إلقاء القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء ومحكوم عليه غيابيا (7سنوات) بقضايا نزاهة في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط”.

وأوضح البيان، انه “جرت عملية القبض استنادأ إلى كتاب مكتب جهاز المخابرات في المنفذ والذي بين ان مذكرة القبض بحق المسافر العراقي صادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد/ محكمة جنايات الرصافة المختصة وفق المادة (444) الحادي عشر من قانون العقوبات”.

وأشار الى “إحالة المتهم وفق محضر أصولي الى قاضي تحقيق بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

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