نائب عن سائرون يتحدث لـ”كلكامش” عن زيارة نواب لمعتقلين في قضية “الروليت”

2019/08/31 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشدد النائب عن كتلة سائرون النيابية ، بدر الزيادي ، على ضرورة ان لايضغط النائب من خلال زياراته السجون والمعتقلات ، لتغيير التحقيقات ، مؤكدا الحق القانوني لاعضاء مجلس النواب في زيارة جميع مؤسسات الدولة .وقال الزيادي في تصريح ل”گلگامش برس” ان من حق النائب زيارة اي مؤسسة تابعة للدولة لمراقبة الاداء ، وهو من ضمن واجبه الرقابي” ، مبينا ان” زيارة بعض النواب الى السجون العراقية ، وخصوصا في قضية الروليت جاءت بعد مناشدات عدة”.وشدد الزيادي على ضرورة ان” لايتدخل النائب في الاجراءات الامنية او التحقيقات القضائية وغيرها ” ،كون “النائب هو جهة رقابية مع القانون وليس ان يكون مع الجهات الفاسدة “.وزاد : ” لانسمح بأن يمارس اي نائب الضغط على التحقيق من اجل تغيير مجراه”.و ان “على الاجهزة الامنية اعلام قياداتهم ووسائل الاعلام ، ان كان هناك ضغط عليهم من جهات ، لانهم الوسيلة الضاغطة على السياسيين “.و اعلن في وقت سابق من اليوم ، ان سجل الزيارات بمكتب المفتش العام، “العمليات الخاصة”، اثبتت زيارة النواب، ثابت محمد سعيد، وكاظم الشمري، وعالية نصيف، موقوفي قضية قمار الروليت، للتأكد من صحة مقطع صوتي لموقوفين .

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