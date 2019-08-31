2019/08/31 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الانبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن وصول “علي الحاتم ” احد قادة ساحة الاعتصامات إلى الرمادي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن وصول “علي الحاتم ” احد قادة ساحة الاعتصامات إلى الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).