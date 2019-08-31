الهجرة الدولية: قرابة 17 ألف مهاجر بينهم عراقيون عادوا طوعا لبلدانهم من اليونان

2019/08/31 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم السبت، أن 16954 مهاجراً اختاروا العودة طوعًا من اليونان إلى بلدانهم الأصلية خلال ثلاث سنوات، من حزيران 2016 حتى 28 آب 2019.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن "عدد المهاجرين من باكستان 4292 مهاجراً تصدّرت قائمة تضم 83 جنسية عادت طوعًا بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة، ثم من العراق (4187 مهاجراً)، وجورجيا (1972 مهاجراً)، والجزائر (1308 مهاجرين)، وأفغانستان (1295 مهاجراً).

ولفت التقرير إلى أن "12017 مهاجراً من العائدين الطوعيين كانوا من الذكور، و2817 من الإناث، و2120 من الأطفال"، مشيرة الى ان "المنظمة ساعدت في العودة الطوعية لـ3666 مهاجرًا كانوا يقيمون في جزر شمال شرقي بحر إيجة، كما تلقى نحو 4270 من المهاجرين العائدين المساعدة لدعم إعادة إدماج أكثر استدامة في مجتمعاتهم المحلية".

وبيّن التقرير أن "المغادرين تلقوا المشورة المتعلقة بالعودة، إضافة إلى المساعدة الإدارية للحصول على وثائق السفر، وتذاكر الطيران والمساعدة في المطار والدعم المالي لتغطية النفقات الفورية".

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