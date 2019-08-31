2019/08/31 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن ملتقى النبأ الاسبوعي التي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام في كربلاء المقدسة، نوقشت اليوم السبت الورقة البحثية التي قدمها الدكتور ضرغام كريم الموسوي تحت عنوان "قيم عاشوراء وبناء اليقين الحضاري".وقال الموسوي لوكالة النبأ للأخبار ان "محاور ملتقى اليوم كانت تدور حول قيم عاشوراء وبناء اليقين الحضاري لدى المسلمين"، مبينا ان "رائد الثورة القيمية هو الامام الحسين (عليه السلام) وقد انطلق من مبادئ القران الكريم والسنة الشريفة وهما قائمان على مجموعة من القيم والمبادئ وبها اراد الامام (ع) ان يقيمها في المجتمع فكانت المعركة التي حصلت في كربلاء هي معركة قيم".

واضاف "اثار الملتقى اسئلة عدة ابرزها كيف نستفيد من واقع معركة كربلاء والقيم التي اراد الامام الحسين (عليه السلام) ان يقرها على كل الاصعدة وابرزها الانسانية والمجتمعية وحتى في قضية الرفق بالحيوان عندما امر برشف الخيول".

وتابع كانت هذه الاطلالة على قيم عاشوراء اطلالة استقرائية على القيم التي تجلت للنهوض بواقع الامة لغرض النهوض بالشباب من جديد وانطلاقهم انطلاقة جديدة لمستقبل واعد لان العراق الان يمر بحرب ضروس قائمة على نزعم القيم واحلال قيم اخرى محلها.

واشار الموسوي الى ان "من ضمن المحاولات التي نلاحظها لنزع قيم المجتمع هي ارساء ثقافات اخرى كاستخدام المسلسلات المدبلجة والافلام"، مؤكدا "حري بنا ان نقف على هذه القيم وسبل استنهاضها من خلال اقامة الندوات والمسرحيات للشباب والمعارض الفنية والمعسكرات الكشفية لارساء الافكار الخلاقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملتقى النبأ الاسبوعي يناقش قيم عاشوراء وبناء اليقين الحضاري) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملتقى النبأ الاسبوعي يناقش قيم عاشوراء وبناء اليقين الحضاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).