فلسطين .. محور صراع أم قنطرة عبور؟؟

2019/08/31 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / كريم كتاب… لا يخفى على اغلبنا نحن (المخضرمون) في السن والتجربة ومعايشة الاحداث مذ نعومة الاظفار حتى الكهولة والمشيب ان( فلسطين المسلوبة المغصوبة المحبوبة ) كانت خير (مطية وادسم قصعة وانجح مشروع وابلغ مقولة واقوى حجة يسكت امامها صاحب افضل لسان واوسع جنان) لمن يريد تسلق السلطة باسرع من السرعة وتثبيت اركان دولته […]

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