الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن الشهيد السامرائي

2019/08/31 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر الحشد الشعبي، السبت، توضيحا بشأن اعتقال منفذي عملية قتل الضابط ابو بكر السامرائي....

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