الحداد يهنئ بحلول السنة الهجرية الجديدة ويدعو الى توحـيد الخطاب الوطني

2019/08/31 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ،اليوم السبت، الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1441 داعيا الى استلهام الدروس والعبر من الهجرة النبوية ونشر ثقافة التسامح والتصالح.

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