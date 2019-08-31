الجمارك تضبط عجلتين تم التلاعب ببيانات إجازة استيرادهما

2019/08/31 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليها موقع "الغدير"، ان" شعبة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي وبعد أكملا مراحل انجاز المعاملة الجمركية واستيفاء الرسوم داخل المنفذ تمكنت عند تدقيق المعاملة من قبلهم تبين عدم وجود إجازة الاستيراد في العجلة الأولى وعدم تطابق إجازة الاستيراد مع المثبت في قاعدة البيانات الخاصة بالعجلة الثانية".واضاف، انه" تم إحالة المخالفتين وفق محضر أصولي الى قاضي تحقيق محكمة سفوان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".انتهى..م.م

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