الحشد يصدر بيانا توضيحيا بشأن اعتقال قتلة الشهيد ابو بكر السامرائي

2019/08/31 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للحشد حصل عليه موقع "الغدير"، ان" نود التنويه إلى أن عملية إلقاء القبض على المجموعة الداعشية التي نفذت قتل الضابط ابو بكر السامرائي تمت من قبل خلية الصقور البطلة التابعة لوزارة الداخلية".واضاف، انه" كما تم العثور على رفات الشهيد بعملية كشف الدلالة التي قامت بها الخلية بالتعاون مع اللواء 45 بالحشد الشعبي".انتهى..م.م

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