الشيخ العلاق: “مَنْ لا يحزن لمأساة الحسين فهو ميِّتُ المشاعرِ والأحاسيس”

2019/08/31 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكّر فضيلة السيد ميثم العلاق خطباء المنابر بتوجيه سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) بتخصيص اليوم الأول من شهر محرم الحرام للنبي (ص), وتخصيص اليوم الثاني والثالث من العشرة الأولى من شهر محرم لذكر الإمام الحسن المجتبى (ع) أسوةً بالشهداء الآخرين من أصحاب الإمام الحسين (ع).جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي أقيمت في مسجد الرحمن …

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