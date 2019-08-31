مسؤول محلي: ارفض استقبال اصحاب “الثريد”.. تعرف على هذه الشريحة

2019/08/31 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق اعلنت عضو مجلس محافظة ديالى، نجاة الطائي، رفضها استقبال ما اسمتهم شخصيات “الثريد” وتجار الانتخابات.وقالت الطائي في تدوينة على صفحتها في الفيسبوك واطلع عليها “يس عراق”، “بمناسبة قرب افتتاح بورصة الأنتخابات التي ستجري بالشهر ٤ من سنة ٢٠٢٠” مضيفة، “اعلن عن عدم استقبالي لشخصيات معينه كل همها الثريد وبيع وشراء اصوات […]

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