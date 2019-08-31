نساء تنظيم “الدولة” يزرعن بذور خلافة جديدة

2019/08/31 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا بعنوان “هؤلاء النسوة وحوش تزرع بذور الخلافة في مخيم من الجحيم”، وناقش دور نساء تنظيم “الدولة الإسلامية”

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